В "Сочи" рассказали, когда объявят имя нового тренера

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко анонсировал официальную информацию об имени нового главного тренера клуба.
Фото: РПЛ
"В понедельник ждите новостей", - цитирует Рубашко "Матч ТВ".

Напомним, ранее "Сочи" покинул Владимир Федотов, который возглавлял команду с 2020 года. Контракт специалиста с сочинцами подошел к концу. Он перебрался на работу в ЦСКА. Под руководством Федотова "Сочи" финишировал на втором месте в завершившемся розыгрыше чемпионата России. Это высшее достижение в истории клуба.

В СМИ сообщалось, что основным кандидатом на замену Федотову является экс-тренер "Енисея" Вадим Гаранин, которым красноярцы заняли пятое место в ФНЛ и вышли в полуфинал Кубка России.


Сочи
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