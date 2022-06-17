"В понедельник ждите новостей", - цитирует Рубашко "Матч ТВ".
Напомним, ранее "Сочи" покинул Владимир Федотов, который возглавлял команду с 2020 года. Контракт специалиста с сочинцами подошел к концу. Он перебрался на работу в ЦСКА. Под руководством Федотова "Сочи" финишировал на втором месте в завершившемся розыгрыше чемпионата России. Это высшее достижение в истории клуба.
В СМИ сообщалось, что основным кандидатом на замену Федотову является экс-тренер "Енисея" Вадим Гаранин, которым красноярцы заняли пятое место в ФНЛ и вышли в полуфинал Кубка России.
В "Сочи" рассказали, когда объявят имя нового тренера
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко анонсировал официальную информацию об имени нового главного тренера клуба.
Фото: РПЛ