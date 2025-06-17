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Ташуев: Заболотный подходит "Спартаку" по стилю

Экс-тренер «Ахмата» Сергей Ташуев отреагировал на информацию о возможном переходе форварда «Химок» Антона Заболотного в московский «Спартак».
Фото: ФК "Химки"
«Спартак» берёт Заболотного для наполняемости атаки. Кто-то из нападающих ведь может уйти. Хотя и сам Антон подходит команде по стилю. Для «Спартака» сейчас важно не потерять Барко, он, по сути, единственный в нашем чемпионате часто пробегает 10-15 метров вперед без потери мяча. А если он сыграется с Заболотным, у «Спартака» будет хорошая атака», - цитирует Ташуева Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что Заболотный может перейти в «Спартак».

В прошедшем сезоне 34-летний нападающий принял участие в 31 матче во всех турнирах, забив шесть голов. Также на счету Заболотного пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 700 тысяч евро.

Аргентинец Барко сыграл за «красно-белых» в 36 играх. 26-летний полузащитник набрал 24 балла по системе гол+пас (14+10).

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