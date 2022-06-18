Агент Маньяков: "Спартаку" нужно было пригласить Талалаева из "Ахмата"

Агент Александр Маньяков поделился мнением о том, кого стоило пригласить "Спартаку" на должность нового главного тренера команды.
Фото: РПЛ
"На мой взгляд, нужно было договориться с руководителями "Ахмата" и пригласить Андрея Талалаева. Помимо того, что он очень хороший специалист, он вдобавок говорит на итальянском языке. Это позволило бы выстроить хорошую коммуникацию с Лукой Каттани и Франко Камоцци, на мнение которых опирается сегодняшнее руководство "Спартака". Плюс у Андрея есть взгляд на хороших футболистов, он видит игрока, который нужен его команде, он неплохо знает российский рынок", - цитирует Маньякова "Metaratings".

Напомним, ранее стало известно, что новым тренером "Спартака" стал 33-летний испанец Гильермо Абаскаль. Он сменил на этом посту Паоло Ваноли, который решил покинуть клуб после окончания сезона. Под руководством Ваноли "Спартак" занял десятое место в РПЛ. Также красно-белые стали победителями Кубка России, обыграв в финале "Динамо" (2:1).

Андрей Талалаев с лета 2020 года возглавляет "Ахмат". Под его руководством грозненцы заняли седьмое место в прошедшем сезоне РПЛ. Ранее Талалаев уже работал в "Спартаке" - в 2004 году он был ассистентом Невио Скалы.


Талалаев Спартак Абаскаль
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