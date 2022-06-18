"Всё, что могут сделать в клубе "Крылья Советов" для сохранения состава, всё клуб сделал, каждый парень теперь решит, как ему быть в нынешних условиях. Но знаю, что некоторые футболисты рассматривают предложения в том числе от очень состоятельных клубов Российской Федерации", - заявил Азаров ТАСС.
Ранее в СМИ сообщалось, что полузащитник самарцев Антон Зиньковский продолжит карьеру в "Спартаке". В московском коллективе опровергли слухи, что контракт с футболистом уже подписан. Позднее появилась информация, что Зиньковский в ближайшее время пройдет медосмотр в Москве, после которого произойдет заключение соглашения.
Губернатор Азаров: некоторые игроки "Крыльев" рассматривают предложения от состоятельных клубов России
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров высказался об интересе к игрокам "Крыльев Советов" со стороны российских клубов.
Фото: соцсети Дмитрия Азарова