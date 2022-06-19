"Евгений восстанавливается у нас после травмы уже два месяца. Есть ли минимальный шанс, что он подпишет контракт с "Рубином"? Нет", - цитирует Яровинского "РБ Спорт".
Напомним, ранее Башкиров расторг контракт с польским "Заглембе". После этого россиянин приехал в расположения "Рубина", чтобы восстанавливаться от повреждения.
Россиянин выступал за "Заглембе" с 2020 года. За это время он сыграл за клуб 45 матчей, в которых отметился пятью голами и двумя результативными передачами.
Евгений Башкиров является воспитанником "Зенита". После ухода из стана питерцев он выступал за "Томь", "Крылья Советов" и "Рубин". В этом году Башкирову исполняется 31 год. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 500 тысяч евро.
Спортивный директор "Рубина" рассказал, подпишет ли клуб контракт с Башкировым
Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский рассказал о будущем Евгения Башкирова.
Фото: РПЛ