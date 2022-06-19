"Завтра ждите новостей по главному тренеру команды. Войдет ли Бородин в штаб Гаранина? В понедельник все будет объявлено", - заявил функционер "РБ Спорт".
Ранее ЦСКА объявил о подписании контракта с экс-наставником сочинцев Владимиром Федотовым. Под его руководством южане в предыдущем сезоне завоевали серебро Российской Премьер-лиги благодаря победе над "Динамо" в заключительном туре соревнования. Эти медали стали для "Сочи" первыми в истории существования клуба.
"Сочи": завтра ждите новостей по главному тренеру команды
Гендиректор "Сочи" Дмитрий Рубашко высказался о выборе нового главного тренера команды.
Фото: Rusfootball.info