"Да, Александр Анатольевич сумел выполнить поставленную задачу и занять одиннадцатое место. Причем этого удалось добиться с одним из самых маленьких бюджетов в лиге… Но, думая о том, как сделать качественный шаг вперед, мы понимали, что необходимы перемены. И, прежде всего, в концепции привлечения молодых игроков, построения команды, перемен в работе с ней…", - цитирует функционера "СЭ".
Под руководством Александра Кержакова нижегородцы сохранили прописку в Российской Премьер-лиге по итогам минувшего сезона – команда заняла 11-е место, набрав 33 балла в 30-ти встречах.
Ранее стало известно, что руководство клуба приняло решение не продлевать контракт с Кержаковым. Новым главным тренером "Пари НН" стал Михаил Галактионов – он будет совмещать должности наставника в клубе и молодежной сборной России.
"Пари НН" - о причинах ухода Кержакова: понимали, что необходимы перемены
Гендиректор "Пари Нижнего Новгорода" Равиль Измайлов» высказался о причинах решения не продлевать контракт с наставником Александром Кержаковым.
Фото: РПЛ