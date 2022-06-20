29-летний экс-защитник ЦСКА Хердур Магнуссон, контракт которого с "армейцами" истек по завершении сезона-2021/2022, может перейти в другой российский клуб, сообщают СМИ. По данным источника, игроком сборной Исландии интересуются "Краснодар" и московское "Торпедо".
В прошедшем чемпионате России Магнуссон провел 4 матча за ЦСКА, долгое время лечившись от травмы после разрыва ахиллова сухожилия. 20 мая пресс-служба ЦСКА объявила о расставании с игроком. Также, по информации СМИ, Магнуссоном интересуются "Страсбур", "Базель" и "Аугсбург".
Источник: Sport24
СМИ: Магнуссон может перейти после ЦСКА в другой клуб РПЛ
По данным источника, к экс-защитнику ЦСКА Хердуру Магнуссону проявляют трансферный интерес "Краснодар" и "Торпедо".
Фото: ПФК ЦСКА