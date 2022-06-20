"Пари НН" не делал предложение о трансфере Агаларова", - цитирует функционера "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что нижегородцы – одни из претендентов на Агаларова. Сообщалось, что руководство клуба направило официальное предложение трансфера в "Уфу", которая по итогам минувшего сезона вылетела из Российской Премьер-лиги.
Агаларов стал лучшим бомбардиром предыдущего сезона национального первенства – на его счету 19 голов в 29 матчах.
В "Пари НН" ответили на вопрос о трансфере Агаларова
Гендиректор "Пари Нижнего Новгорода" Равиль Измайлов оценил вероятность перехода в команду форварда "Уфы" Гамида Агаларова.
Фото: ФК "Уфа"