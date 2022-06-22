"Массимо Каррера года три уже неизвестно даже где, просто пропал. Имя-то он здесь оставил свое. Случайно попал в "Спартак" и так же случайно выиграл чемпионат за многие годы, ха-ха. Поэтому, хочешь — не хочешь, а вошел в историю. Здесь, если он вернется, его с удовольствием примет любая команда", - цитирует Мостового Sport24.
Напомним, Массимо Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 год. Изначально итальянец приехал, чтобы войти в тренерский штаб Дмитрия Аленичева, но уже несколько матчей спустя Аленичева уволили из клуба, а Каррера занял его место, сначала в роли исполняющего обязанности тренера, а потом и полноценно возглавив красно-белых. В итоге под его руководством клуб впервые с 2001 года стал победителем РПЛ.
После ухода из "Спартака" Каррера работал главным тренером в греческом АЕКе и "Бари". Он не тренирует с апреля прошлого года.
Мостовой: Каррера случайно выиграл чемпионат, но оставил здесь свое имя. Поэтому его в России примет любая команда
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой заявил, что Массимо Каррера мог бы возглавить любую команду в РПЛ.
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