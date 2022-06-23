"Зиньковский достиг уровня, который невозможно удерживать в "Крыльях"? Да, можно так говорить. Ранее было очень сложно его удержать в ФНЛ… Думаю, что сейчас он уходит уже на другом уровне готовности после удачного сезона, как кандидат в сборную. Психологически это уже другой Антон. Уверен, он должен бороться за место в составе, для этого у него сейчас есть всё", - заявил наставник самарцев Metaratings.
Ранее "Спартак" объявил о подписании 5-летнего контракта с 26-летним полузащитником Антоном Зиньковским. В минувшем сезоне полузащитник записал на свой счет 9 голевых передач в 30-ти играх Российской Премьер-лиги и стал лучшим ассистентом национального первенства. "Крылья Советов" завершили розыгрыш чемпионата страны на восьмой строчке в турнирной таблице – подопечные Игоря Осинькина после 30-ти игр записали себе в актив 41 балл.
Осинькин – об уходе Зиньковского: он на другом уровне готовности после сезона, кандидат в сборную
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин поделился мнением о переходе полузащитника самарцев Антона Зиньковского в "Спартак".
Фото: ФК "Крылья Советов"