"Антон, на мой взгляд, входит в число лучших полузащитников РПЛ. Здорово, что он попал именно в "Спартак". Это суперприобретение для команды. У нас любят говорить, что нет сильных российских футболистов. Но они есть, и Зиньковский однозначно усилит любой коллектив, борющийся за медали", - приводит слова Бояринцева RT.
Напомним, "Спартак" в четверг, 23 июня официально объявил о трансфере Зиньковского из "Крыльев Советов". Полузащитник подписал с красно-белыми контракт до 2027 года. В СМИ сообщалось, что его трансфер обошелся клубу в 180 млн рублей.
В прошедшем сезоне Зиньковский провел 30 матчей в РПЛ, в которых забил четыре гола и отдал одиннадцать результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 3,5 млн евро.
Бояринцев: Зиньковский - суперприобретение для "Спартака". Он входит в число лучших полузащитников РПЛ
Экс-игрок "Спартака" Денис Бояринцев поделился мнением о переходе Антона Зиньковского в стан красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"