"Стоит ли ждать возвращения Березуцких в ЦСКА в будущем? Конечно, они только начали свой тренерский путь. Понятно, что где-то им было нелегко, но в дальнейшем это будут топ-тренеры среди российских специалистов. Насколько я знаю Алексея Владимировича и Василия Владимировича, их потенциал и в какой футбол они хотят играть, я верю в них", - цитирует Дивеева ТАСС.
Напомним, Алексей Березуцкий тренировал ЦСКА с лета прошлого года. По ходу сезона в его тренерский штаб вошел и Василий Березуцкий, который начинал сезон в "Краснодаре". Под руководством Березуцких ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. После окончания сезона братья покинули свои должности, уступив место экс-наставнику "Сочи" Владимиру Федотову и его тренерскому штабу.
Дивеев: Березуцкие будут топ-тренерами
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился мнением о бывших тренерах ЦСКА братьях Березуцких.
Фото: ПФК ЦСКА