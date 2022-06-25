"В "Спартаке" ему [Глушенкову] места нет, потому что есть два габаритных форварда, которые, наверное, будут играть больше, чем он. А Максиму надо играть в его возрасте. В его случае "Крылья" — правильный выбор, да и зачем "Спартаку" игрок, который будет сидеть и получать просто так зарплату", - заявил Широков "СЭ".
Ранее "Крылья Советов" объявили о подписании контракта с Глушенковым, который провел предыдущий сезон в составе самарцев на правах аренды. В качестве игрока "Крыльев" 22-летний сыграл 28 матчей в минувшем розыгрыше Российской Премьер-лиги, забил 7 мячей и отдал две результативные передачи.
"Крылья Советов" после возвращения в элитный дивизион стали восьмой командой Премьер-лиги – в 30-ти матчах подопечные Игоря Осинькина набрали 41 балл.
Широков: в "Спартаке" Глушенкову места нет – зачем им игрок, который будет сидеть и получать зарплату
Экс-футболист сборной России Роман Широков оценил трансфер форварда Максима Глушенкова из "Спартака" в "Крылья Советов".
Фото: ПФК "Крылья Советов"