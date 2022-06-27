Газизов подтвердил переговоры с "Ахматом" по Агаларову

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов подтвердил, что "Ахмат" является одним из вариантов продолжения карьеры для Гамида Агаларова.

Фото: ФК "Уфа"





Напомним, ранее появилась информация, что фаворитом в борьбе за Агаларова является "Ахмат", который дальше всех продвинулся в переговорах о потенциальном трансфере. Кроме того, сообщалось, что у нападающего нет предложений от зарубежных команд и российских топ-клубов.



Напомним, Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ в прошлом сезоне. В активе форварда 29 матчей в РПЛ, в которых забил 19 голов и отдал одну результативную передачу. Несмотря на это " "У Агаларова несколько вариантов продолжения карьеры. "Ахмат"? Слухи небеспочвенны. Это один из вариантов", - цитирует Газизова "Чемпионат" Напомним, ранее появилась информация, что фаворитом в борьбе за Агаларова является "Ахмат", который дальше всех продвинулся в переговорах о потенциальном трансфере. Кроме того, сообщалось, что у нападающего нет предложений от зарубежных команд и российских топ-клубов.Напомним, Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ в прошлом сезоне. В активе форварда 29 матчей в РПЛ, в которых забил 19 голов и отдал одну результативную передачу. Несмотря на это " Уфа ", за которую выступает Агаларов, вылетела из РПЛ, уступив в стыковых матчах за место в лиге "Оренбургу" (2:2; 1:2).