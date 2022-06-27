"Если Федун и "Лукойл" расстались действительно из-за пенсионного возраста, значит так было нужно. Но я немного сомневаюсь, что дело в этом… Возможно, оставаясь в команде, он будет искать достойного и богатого покупателя для того, чтобы обеспечить себя и свою семью", — цитирует ветерана красно-белых "СЭ".
Ранее стало известно, что Федун покинул должность вице-президента компании "Лукойл", которая является титульным спонсором "Спартака". При этом сам функционер заявил, что на его деятельности в клубе это решение не скажется.
"Спартак" завершил минувший сезон на 10-м месте в таблице Российской Премьер-лиги. Набрав 38 очков в 30-ти матчах. Также столичный коллектив стал обладателем Кубка России.
Кавазашвили – об уходе Федуна из "Лукойла": оставаясь в "Спартаке", он будет искать богатого покупателя
Экс-футболист "Спартака" Анзор Кавазашвили высказался об уходе Леонида Федуна с поста вице-президента "Лукойла" по стратегическому развитию.
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