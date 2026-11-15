Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
СКА-Хабаровск
1 - 0 1 0
ЛенинградецЗавершен
Челябинск
13:00
ВелесНе начат
Уфа
14:30
Спартак КостромаНе начат
Сочи
17:00
ШинникНе начат

Лига Наций УЕФА

Новости
Кипр
17:00
ЧерногорияНе начат
Латвия
17:00
АрменияНе начат
Финляндия
20:00
Сан-МариноНе начат
Беларусь
20:00
АлбанияНе начат
Франция
22:45
ТурцияНе начат
Бельгия
22:45
ИталияНе начат
Хорватия
22:45
ЧехияНе начат
Испания
22:45
АнглияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
13:00
РодинаНе начат
Краснодар
15:00
ДружбаНе начат
Зенит
17:00
ТрабзонспорНе начат

Футболист сборной России порассуждал о возвращении на международную арену

Полузащитник сборной России Алексей Миронов высказался о возможном возвращении национальной команды на международную арену.
Фото: РФС
По словам Миронова, хотелось бы возвращения на международную арену, но в этом вопросе нет ясности.

- Хотелось бы как можно скорее, но мы не знаем, когда это произойдёт.

Конечно, хотелось бы, чтобы уже со следующего сезона клубы Премьер-лиги участвовали в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы, а сборная вернулась к официальным международным матчам, - цитирует Миронова РФС.

Напомним, что национальная команда России и российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года. На этой неделе сборная России на выезде одержала победу над Узбекистаном в товарищеском матче со счетом 3:2. Во вторник, 17 ноября, команда Валерия Карпина примет в Краснодаре на "Ozon Арене" Венесуэлу в рамках товарищеской встречи.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится