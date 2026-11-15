Футболист сборной России порассуждал о возвращении на международную арену

- Хотелось бы как можно скорее, но мы не знаем, когда это произойдёт.
Конечно, хотелось бы, чтобы уже со следующего сезона клубы Премьер-лиги участвовали в квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы, а сборная вернулась к официальным международным матчам, - цитирует Миронова РФС.
Напомним, что национальная команда России и российские клубы отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года. На этой неделе сборная России на выезде одержала победу над Узбекистаном в товарищеском матче со счетом 3:2. Во вторник, 17 ноября, команда Валерия Карпина примет в Краснодаре на "Ozon Арене" Венесуэлу в рамках товарищеской встречи.