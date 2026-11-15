Смородская - о российском футболисте: исключительный талант

- Я сама лично удивлена, что за такое короткое время он стал важным игроком "Галатасарая", его там буквально обожают. Не зная языка, по сути, культуры и всего остального, он прекрасно себя там чувствует.
Его точно есть за что хвалить, и ажиотаж вокруг него полностью оправдан. Он — исключительный талант, - цитирует Смородскую "СЭ".
Алексей Батраков перешел в "Галатасарай" из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро и заключил контракт до конца июня 2031 года. Всего полузащитник провел за турецкий клуб во всех турнирах 13 матчей и записал на свой счет шесть забитых мячей и четыре результативные передачи. Рыночная стоимость россиянина оценивается порталом Transfermarkt в 28 миллионов евро.