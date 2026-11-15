"Эта ситуация не красит обе стороны". Осинькин - о критике Глушенкова игроками сборной России

- Не очень понятна вообще сложившаяся ситуация. Она не очень нормальная. Если там что-то было, обе стороны эта ситуация не красит.
Всё, что выносится в прессу, но не подтверждено настоящими диалогами с обеих сторон — это всё только домыслы. Я не хочу участвовать в домыслах, - цитирует Осинькина "Чемпионат".
Напомним, что на данный момент Максим Глушенков является лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги - он забил десять мячей за 13 матчей. Полузащитник не попал в состав национальной команды России на ноябрьские сборы - Валерий Карпин объяснил это нежеланием игрока выступать за сборную. Также несколько футболистов сборной России публично обвинили футболиста "Зенита" в отсутствии мотивации.
Сообщалось, что конфликт вспыхнул после товарищеского матча с Нигерией (3:3) в октябре - Константин Тюкавин в раздевалке предъявил претензии Глушенкову.