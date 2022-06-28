"Насколько я знаю, решение по Чалову так и не принято до сих пор. Остается всего два дня до конца аренды? Понимаю, но других новостей нет", - цитирует Майстера "РБ Спорт".
Напомним, Федор Чалов провел вторую часть сезона на правах аренды в "Базеле". Примечательно, что большую часть этого периода швейцарский клуб возглавлял новый тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль. Срок арендного соглашения с форвардом ЦСКА истекает в конце июня.
В активе российского форварда 14 матчей в швейцарской Суперлиге, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Ранее сообщалось, что Чалов хотел бы остаться в "Базеле" и уже выразил соответствующее желание руководству клуба.
В "Базеле" все еще не приняли решение по Чалову. До окончания аренды осталось два дня
Глава службы коммуникаций "Базеля" Ремо Майстер рассказал, что швейцарский клуб все еще не определился с решением по Федору Чалову.
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