"Как попрощался со "Спартаком"? Нормально: обнялись, поцеловались. Почему не задалось? Я восстанавливался от травм. У меня закончился контракт и все. Грустно, что так получилось? Нет, почему. Это жизнь. Что делать. Теперь в "Торпедо"? Посмотрим", - приводит слова Кутепова "СЭ".
Напомним, Кутепов стал свободным агентом после окончания контракта со "Спартаком". Он выступал за красно-белых с 2012 года, проведя 114 матчей, в которых забил два гола. В прошедшем сезоне футболист провел всего пять матчей за красно-белых во всех турнирах, в которых не отмечался результативными действиями.
Сегодня спортивный директор "Торпедо" Максим Ляпин заявил, что Кутепов с высокой долей вероятности подпишет контракт с черно-белыми. "Торпедо" вышло в РПЛ, финишировав на первом месте в Первой лиге в прошлом сезоне.
Кутепов - об уходе из "Спартака": восстанавливался от травм, у меня закончился контракт и все. Это жизнь
Илья Кутепов рассказал об уходе из "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"