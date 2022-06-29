Сегодня "Зенит" объявил о том, что нападающий Юри Алберто сезон-2022/23 проведет в "Коринтиансе", состав сине-бело-голубых пополнят вратарь Иван и полузащитник Густаво Мантуан.
"Подписаны ли контракты? С одной стороны, да. С нашей это произойдет, как только новички приедут - а это будет в середине июля - и пройдут медицинское обследование.
Иван и Мантуан точно никуда не уедут в течение сезона, если "Зенит" этого не захочет. Это закреплено юридически", - сказал Медведев.
Ранее стало известно, что петербургский клуб имеет опцию выкупа Ивана и Мантуана после окончания срока аренды, у "Коринтианса" права выкупа Алберто не предусмотрено.
Напомним, ранее ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать свои контракты с российскими клубами до июня 2023 года.
Источник: Матч ТВ
В "Зените" раскрыли условия двусторонней аренды игроков с "Коринтиансом"
Медведев: Мантуан и Иван никуда не уедут. Это закреплено юридически
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал соглашение с "Коринтиансом" по обмену футболистами.
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