Ранее Камоцци сообщил, что не будет продлевать контракт со "Спартаком".
Франко Камоцци стал трансферным консультантом "Спартака" в декабре 2020 года. Его соглашение с российским клубом истекает завтра.
"Я не комментирую", - цитирует Федуна Матч ТВ.
Ранее появилась информация, что у "Спартака" может смениться владелец. Сообщалось, что клуб может выкупить компания Evraz, главным акционером которой является Роман Абрамович. Позже в самой компании эту информацию опровергли.
"Спартак" финишировал на десятом месте в турнирной таблице РПЛ. Кроме того, красно-белые стали победителями Кубка России.
Федун не стал комментировать уход Камоцци из "Спартака"
Владелец "Спартака" Леонид Федун отказался комментировать уход советника Франко Камоцци из столичного клуба.
Фото: ФК "Спартак"