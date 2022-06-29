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Федун не стал комментировать уход Камоцци из "Спартака"

Владелец "Спартака" Леонид Федун отказался комментировать уход советника Франко Камоцци из столичного клуба.
Фото: ФК "Спартак"
Ранее Камоцци сообщил, что не будет продлевать контракт со "Спартаком".

Франко Камоцци стал трансферным консультантом "Спартака" в декабре 2020 года. Его соглашение с российским клубом истекает завтра.

"Я не комментирую", - цитирует Федуна Матч ТВ.

Ранее появилась информация, что у "Спартака" может смениться владелец. Сообщалось, что клуб может выкупить компания Evraz, главным акционером которой является Роман Абрамович. Позже в самой компании эту информацию опровергли.

"Спартак" финишировал на десятом месте в турнирной таблице РПЛ. Кроме того, красно-белые стали победителями Кубка России.


Федун Камоцци Спартак
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