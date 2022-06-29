31-летний нигерийский хавбек "Спартака" Виктор Мозес отсутствует на открытой тренировке красно-белых, которая проходит в эти минуты.
Ранее стало известно, что Мозес после отпуска не прибыл в расположение клуба. Как стало известно, одной из причин этого стало нежелание его жены отпускать полузащитника в Россию. Позже появилась информация, что руководству "Спартака" удалось убедить игрока вернуться.
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Мозес не прибыл на открытую тренировку "Спартака"
Полузащитник "Спартака" Виктор Мозес отсутствует на проходящем в эти минуты тренировочном занятии красно-белых.
Фото: РПЛ