"Мне очень помогают Жоаозиньо с Нобоа, которые хорошо владеют русским… Работники клуба всегда помогают мне с переводом русских слов, обучают забавным фразам. Например: "Украл, выпил, в тюрьму – романтика" Ребята иногда надо мной подшучивают, но я уже лучше начинаю понимать эти шутки, чувствовать язык", - цитирует бразильского футболиста "Чемпионат".
Родригао пополнил состав "Сочи" в 2021 году – он перешел из португальского "Жил Висенте". В минувшем сезоне 26-летний защитник вышел на поле в 26-ти матчах Российской Премьер-лиги, в которых записал на свой счет два гола и результативную передачу.
"Сочи" по итогам розыгрыша чемпионата страны завоевал серебро, обыграв в заключительном туре прямого конкурента за медали - "Динамо".
"В "Сочи" обучают фразам. Украл, выпил, в тюрьму – романтика!" Родригао – об изучении русского языка
Защитник "Сочи" Родригао высказался о процессе изучения русского языка.
Фото: ФК "Сочи"