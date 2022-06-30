"К сожалению, на данный момент предложений из России нет. Однако если поступит приемлемое предложение от российского клуба, Петар его примет. Он согласился бы вернуться в Россию", - цитирует агента "РБ Спорт".
Ранее стало известно, что ФИФА разрешила легионерам в составе российских клубов приостанавливать свои контракты до лета 2023 года. Кроме того, клубы, расположившиеся в топ-4 Российской Премьер-лиги по итогам минувшего сезона, не будут допущены до предстоящего розыгрыша еврокубков.
Агент заявил, что экс-игрок "Локомотива" Шкулетич готов вернуться в Россию
Агент Иван Аджич, представляющий интересы экс-форварда "Локомотива" Петара Шкулетича, высказался о готовности игрока рассмотреть предложения от российских клубов.
Фото: ФК "Локомотив"