По информации источника, "быки" не согласны со стороной игрока и намерены обжаловать данное решение. Сообщается, что в течение прошлого месяца "Краснодар" готовил документы для обращения в CAS.
Нападающий Эрик Ботхейм расторг контракт с "Краснодаром" в одностороннем порядке в мае. Норвежец перешел в российский клуб в зимнее трансферное окно из "Буде-Глимт", портал Transfermarkt сообщает, что за трансфер футболиста "быки" заплатили 7,5 млн евро. В марте Эрик ушел из "Краснодара", не проведя за российский клуб ни одного матча.
Источник: РБ Спорт
"Краснодар" пожаловался в CAS на Ботхейма. Норвежец расторг контракт в одностороннем порядке
"Краснодар" обратился в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) по поводу разрыва нападающим Эриком Ботхеймом контракта в одностороннем порядке.
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