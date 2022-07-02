В СМИ появилась информация, что 33-летний нападающий может продолжить карьеру в Турции. Сообщалось, что в услугах россиянина заинтересованы "Галатасарай" и "Фенербахче".
"Чемпионат Турции очень сложный. Там очень требовательные болельщики, поэтому заиграть Артему будет очень непросто. Мы все знаем про токсичность Дзюбы - когда его не ставят, то у футболиста резко портятся отношения с тренером. Такая ситуация в Турции вообще не прокатит, турецкий футбол его сразу выплюнет", - приводит слова Нигматуллина Metaratings.
Напомним, в конце мая Дзюба покинул петербургский "Зенит". Его контракт с петербургским клубом закончился и не был продлен. Сейчас футболист находится в статусе свободного агента.
Артем Дзюба выступал за "Зенит" с 2015 года. В составе "Зенита" он стал четырехкратным чемпионом России. В нынешнем сезоне нападающий провел 39 матчей во всех турнирах, отметившись 13-ю голами и десятью результативными передачами. Он закончил сезон вторым по системе гол+пас в РПЛ.
Нигматуллин: турецкий футбол выплюнет Дзюбу
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о возможном переходе экс-нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в команду из чемпионата Турции.
Фото: ФК "Зенит"