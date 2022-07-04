"Если бы он (Смолов) тогда остался в Голландии и преодолел синдром молодого парня, у которого что-то не получалось… Ну или просто если бы прошел тот же путь в Голландии, а не в "Анжи", "Динамо", "Урале" и "Краснодаре" — эта карьера могла быть намного лучше", - цитирует Ткаченко Sport24.
По ходу сезона 2010/2011 Смолов перешел в "Фейеноорд" на правах аренды. Он принял участие в 11-ти играх чемпионата Нидерландов, в которых забил гол и отдал результативную передачу. Позднее он вернулся в "Динамо".
В 2020 году Смолов вновь ушел в аренду – на этот раз в испанскую "Сельту". Российский нападающий сыграл в 14-ти матчах национального первенства и забил два мяча.
Ткаченко: если бы Смолов остался в Голландии, его карьера могла быть лучше
Глава агентства Prosports Management Герман Ткаченко поделился мнением о карьере форварда "Динамо" Федора Смолова.
Фото: ФК "Динамо"