По данным источника, руководство сине-бело-голубых уже контактировало с эквадорским футболистом на предмет его возможного трансфера. Питерцы рассматривают такой сценарий на случай ухода полузащитника Вендела.
Сообщается, что стороны достигли устной договоренности о подписании контракта в случае вынужденного расставания с бразильским футболистом.
Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник "Зенита" может покинуть клуб этим летом – сообщалось, что агент игрока предложил услуги своего клиента "Эвертону" и "Наполи".
Источник: "Чемпионат"
Источник: "Зенит" намерен вернуть Нобоа из "Сочи" в случае ухода Вендела
"Зенит" рассматривает возможность с возвращением в клуб полузащитника "Сочи" Кристиана Нобоа.
Фото: РПЛ