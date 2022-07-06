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СМИ: "Химки" подпишут двух экс-спартаковцев

"Химки" усилятся двумя бывшими игрокам "Спартака" - полузащитниками Аязом Гулиевым и Александром Ломовицким.
Фото: РПЛ
По информации источника, Гулиев перейдет в подмосковный клуб как свободный агент, а Ломовицкий - из "Рубина". Последний будет арендован на год.

Полузащитник Аяз Гулиев является воспитанником московского "Спартака". Летом прошлого года Гулиев перешел в "Арсенал". За туляков он сыграл в 24 матчах в РПЛ, отметившись в них одной голевой передачей. По итогам сезона-2021/22 "Арсенал" вылетел в ФНЛ. Ранее сообщалось, что Гулиев может перейти в "Ахмат".

Александр Ломовицкий зимой 2022 года перешел в "Рубин". В завершившемся сезоне 24-летний футболист провел за казанцев 13 матчей, в которых забил 1 гол. Его контракт с "Рубином" рассчитан до лета 2026 года.

Источник: Чемпионат


Химки Гулиев Ломовицкий Российские трансферы
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