По информации источника, клубы уже связались с руководством красно-белых для обсуждения вариантов возможного трансфера. Сообщается, что "Спартак" больше заинтересован в продаже футболиста, а не в очередной аренде.
Накануне "Спартак" сообщил, что Остон Урунов тренируется вместе с московской командой.
Полузащитник Остон Урунов перешел в 2020 году в "Спартак" из "Уфы". Зимой 2021 года красно-белые отдали узбекского футболиста в аренду в башкирский клуб до конца сезона-2020/21. В начале сезона-2021/22 Урунов снова был арендован "Уфой".
В минувшем сезоне 21-летний футболист провел за "Уфу" 17 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился.
Контракт Урунова со "Спартаком" рассчитан до лета 2025 года.
Источник: Metaratings
СМИ: несколько клубов РПЛ ведут переговоры по Урунову. "Спартак" заинтересован в продаже игрока
"Спартак" обсуждает возможный трансфер полузащитника Остона Урунова с несколькими клубами Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Фото: ФК "Спартак"