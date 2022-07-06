"Насколько вероятен переход в ЦСКА или "Зенит"? Без комментариев", - заявил Нобоа.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Зенит" контактировал с Нобоа – сообщалось, что питерцы обсуждали с игроком южан возможность возвращения в случае, если полузащитник Вендел решит покинуть сине-бело-голубых. Также сообщалось, что эквадорец может вслед за Владимиром Федотовым уйти в ЦСКА. Напомним, Федотов возглавил армейский клуб, предыдущим местом работы тренера был "Сочи".
Полузащитник Кристиан Нобоа выступает за "Сочи" с 2019 года. В минувшем сезоне 37-летний футболист провел 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 9 результативных передач. РФС признал Нобоа лучшим игроком сезона-2021/22.
Источник: Bobsoccer
Нобоа: переход в ЦСКА или "Зенит"? Без комментариев
Фото: РПЛ