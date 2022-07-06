Да, "Фулхэм" и "Ноттингем Форест" интересуются Юсуфом. Сейчас клубы ведут переговоры. Но хочу еще раз сказать, что ЦСКА будет занимать особое место в наших сердцах", - цитирует Чебеджи "СЭ".
Напомним, ранее сегодня в СМИ появилась информация, что Языджи может перебраться в один из английских клубов. Сообщалось, что "Лилль" хочет получить за его трансфер около 13,5 млн евро.
Юсуф Языджи провел вторую половину завершившегося сезона в аренде в московском ЦСКА. Он провел за российский клуб 12 матчей, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи. После окончания сезона ЦСКА вел переговоры о выкупе Языджи, но договориться с "Лиллем" не удалось и "армейцы" объявили об уходе игрока.
Агент Языджи: Юсуфом интересуются клубы АПЛ, но ЦСКА будет занимать особое место в наших сердцах
Агент Адам Чебеджи, представляющий интересы полузащитника "Лилля" Юсуфа Языджи, отреагировал на информацию об интересе к игроку двух клубов АПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА