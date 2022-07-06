По данным источника, парагвайский футболист намерен воспользоваться правом, которое ФИФА предоставила иностранным футболистам в составе российских клубов.
Напомним, ФИФА приняла решение разрешить легионерам в составе клубов России приостанавливать свои соглашения до лета 2023 года.
Ранее в СМИ появилась информация, что на приобретение Бальбуэна нацелен бразильский "Коринтианс".
Бальбуэна пополнил состав "Динамо" прошлым летом. Он сыграл в 27-ми матчах минувшего сезона РПЛ, забил 3 гола и отдал голевую передачу.
Источник: "СЭ"
СМИ: Бальбуэна приостановит контракт с "Динамо"
Защитник "Динамо" Фабиан Бальбуэна намерен приостановить контракт с бело-голубыми.
Фото: ФК "Динамо"