"С первых дней он мне напомнил Тедди. Во-первых, молодой, почти того же возраста. Во-вторых, такой же открытый и эмоциональный. В-третьих, очень грамотный и системный. В-четвертых, какие-то его жесты, манеры, действия очень напомнили все то, что было при знакомстве с Тедеско.
На сборах сразу устроил тимбилдинги. Например, на базу привезли профессиональную установку для караоке, новые ребята пели. Играем в городки – такого раньше тоже не было", - рассказал технический координатор "красно-белых".
10 июня 2022 года Гильермо Абаскаль возглавил "Спартак". Испанец сменил на посту ушедшего после победы в Кубке России Паоло Ваноли.
Столичный клуб по итогу сезона занял 10-е место в РПЛ с 38-ю очками в активе.
Источник: "Sports.ru"
Ребров: Абаскаль напоминает мне Тедеско
Артём Ребров поделился эмоциями от работы с новым главным тренером "Спартака" Гильермо Абаскалем.
Фото: ФК "Спартак"