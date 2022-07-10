"Результат не удивил. Просто думалось так, что будет более напряжённая борьба, но "Спартак" пока явно не готов к такому соперничеству. Они откровенно классом ниже.
Пока в игре "Спартака" особо ничего не просматривается. Первые минут 20 не пропустили, был заряд на борьбу, сопротивление с желанием играть в атаку. Ещё рано", - цитирует Канищева "Чемпионат".
"Зенит" сохранил у себя Суперкубок России, обыграв "Спартак" днем ранее – 4:0. Ворота красно-белых поразили Иван Сергеев, Малком, Вендел и Матео Кассьерра.
Теперь питерцам предстоит 15 июля в гостях сыграть с "Химками" в рамках стартового тура нового сезона Российской Премьер-лиги. Неделей позднее подопечные Сергея Семака на своем поле примут самарские "Крылья Советов".
Канищев – о разгроме "Спартака" "Зенитом": они классом ниже и не готовы к такому соперничеству
Экс-футболист "Зенита" Александр Канищев поделился впечатлением от разгрома питерцами "Спартака" в Суперкубке России.
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