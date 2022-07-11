- Если "Спартак" займет место не ниже десятого - это уже будет успех, небольшое продвижение вперед. О борьбе за чемпионство речи не идет, максимум - борьба за призовые места. При определенном стечении обстоятельств спартаковцы могут вклиниться в тройку. Но для этого должны возникнуть проблемы у ЦСКА, "Локомотива", "Динамо", "Краснодара", - передает слова Кечинова "Российская газета".
В прошедшем сезоне-2021/2022 "Спартак" занял в итоговой турнирной таблице Российской премьер-лиги десятое место, набрав 38 очков, при этом красно-белые одержали победу в Кубке России. 9 июня было объявлено об уходе из клуба по семейным обстоятельствам 49-летнего итальянского главного тренера Паоло Ваноли, который руководил "Спартаком" в весенней части сезона. Его место занял 33-летний испанец Гильермо Абаскаль. 9 июля в матче за Суперкубок России-2022 красно-белые разгромно уступили со счетом 0:4 чемпиону страны петербургскому "Зениту".
Кечинов: если "Спартак" займет место не ниже десятого - это уже будет успех. О борьбе за чемпионство речи не идет
Экс-нападающий московского "Спартака" Валерий Кечинов прокомментировал перспективы красно-белых на предстоящий сезон-2022/2023.
Фото: ФК "Спартак"