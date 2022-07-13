"После окончания сезона была активирована опция продления контракта на год, был действующий контракт. Шла подготовка к сезону, мы обсуждали продление еще на два года. А потом сделали полноценный трехлетний контракт. Никаких проблем или подводных камней при подписании контракта не было", - сказал Медведев.
Напомним, сегодня петербуржцы официально объявили о продлении контракта с главным тренером Сергеем Семаком на 3 года.
Сергей Богданович возглавил "Зенит" в 2018 году. За это время Семак вместе с "сине-бело-голубыми" стал 4-хкратным чемпионом России, обладателем Кубка России и трёхкратным обладателем Суперкубка страны.
9 июля "Зенит" одолел "Спартак" в матче за Суперкубок (4:0). Голами отметились Иван Сергеев, Малком, Вендел и Матео Кассьерра.
Источник: "Sport24"
В "Зените" объяснили, почему контракт с Семаком был продлён только сегодня
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал продление трудового соглашения с Сергеем Семаком.
Фото: ФК "Зенит"