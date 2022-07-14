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Алаев: РПЛ – самое топовое спортивное мероприятие в России

Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев отреагировал на шуточное название РПЛ в виде "Лига приколов".
Фото: "Чемпионат"
"Избавление от названия "Лига приколов"? Я считаю, что РПЛ – самое топовое спортивное мероприятие в России, но некоторые считают по-другому. Наша задача – наладить процессы, чтобы ни у кого не было оснований как-то иначе называть РПЛ", – сказал Алаев.

27 июня 2022 года Александр Алаев был назначен на пост исполняющего обязанности президента РПЛ. Это случилось после ухода Ашота Хачатурянца.

До этого Алаев возглавлял ФНЛ.

Напомним, новый сезон РПЛ стартует 15 июля игрой "Химки" - "Зенит". Победителем прошлого розыгрыша стал "Зенит". Вторым расположился "Сочи", третьим - "Динамо".

Источник: "Спорт-Экспресс"


Алаев
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