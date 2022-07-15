"Иван и Мантуан приедут в Петербург в воскресенье. У Мантуана со здоровьем все хорошо. Правда, я не доктор", - цитирует агента РИА Новости Спорт.РИА Новости Спорт.
Напомним, голкипер Иван Куарежма да Силва и полузащитник Густаво Мантуан стали частью сделки между "Зенитом" и "Коринтиансом" по аренде Юри Алберто, который неожиданно принял решение покинуть сине-бело-голубых. После оформления сделки Мантуан получил повреждение в составе "Коринтианса" в матче Кубка Либертадорес.
Юри Алберто перебрался в "Зенит" в зимнее трансферное окно из бразильского "Интернасьонала". В прошедшем сезоне бразилец успел провести за сине-бело-голубых 15 матчей во всех турнирах, отметившись шестью голами и четырьмя результативными передачами.
Стало известно, когда Иван и Мантуан прибудут в расположение "Зенита"
Агент Луис Фернандо Гарсия сообщил, когда его клиенты смогут приехать в Россию.
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