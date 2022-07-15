Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Химки
20:00
ЗенитНе начат
П1 7.6X 5П2 1.41
Сделать ставку

Стало известно, когда Иван и Мантуан прибудут в расположение "Зенита"

Агент Луис Фернандо Гарсия сообщил, когда его клиенты смогут приехать в Россию.
Фото: Getty Images
"Иван и Мантуан приедут в Петербург в воскресенье. У Мантуана со здоровьем все хорошо. Правда, я не доктор", - цитирует агента РИА Новости Спорт.РИА Новости Спорт.

Напомним, голкипер Иван Куарежма да Силва и полузащитник Густаво Мантуан стали частью сделки между "Зенитом" и "Коринтиансом" по аренде Юри Алберто, который неожиданно принял решение покинуть сине-бело-голубых. После оформления сделки Мантуан получил повреждение в составе "Коринтианса" в матче Кубка Либертадорес.

Юри Алберто перебрался в "Зенит" в зимнее трансферное окно из бразильского "Интернасьонала". В прошедшем сезоне бразилец успел провести за сине-бело-голубых 15 матчей во всех турнирах, отметившись шестью голами и четырьмя результативными передачами.


Иван Мантуан Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Прудников - о смерти Козлова: Саша был талантливым парнем, мог заиграть в "Спартаке". Очень жалко
Стало известно, когда Иван и Мантуан прибудут в расположение "Зенита"
"Химки" объявили об аренде ивуарийского полузащитника Мори Гбане
"Ахмат" представил Агаларова в стиле заставки сериала "Санта Барбара" 1
Официально: Гамид Агаларов - игрок "Ахмата" 2
Кварацхелия: для меня играть в "Наполи" - отличный стимул, я в отличной команде и счастлив 1
Карпин - о Козлове: он был талантливым парнем, мог играть и на более высоком уровне
В Госдуме объяснили, как Широков сумел получить Fan ID 3
Цорн заявил, что Иван Игнатьев находится на просмотре в "Локомотиве" 2
Источник: два футболиста и четыре тренера "Ростова" не смогли оформить Fan ID 5
Баринов: я остаюсь в "Локомотиве" 3
Актер Белоголовцев предложил "Зениту" играть в РПЛ вдесятером 6
РФС категорически не согласен с решением СAS и рассматривает возможность обратиться в Верховный суд Швейцарии 11
"Спартак" попросил начать матч с "Ахматом" с минуты молчания в память о Козлове 1
Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение ФИФА и УЕФА об отстранении российских сборных 16
CAS отклонил апелляции российских клубов на отстранение от еврокубков в сезоне-2022/23 12
"Пари НН" представил новый логотип при помощи дронов (видео) 2
Экс-нападающий "Спартака" Козлов скончался в возрасте 29 лет 15
В "Торпедо" заявили, что клуб близок к подписанию Смольникова 5
Стало известно, где донецкий "Шахтер" будет проводить домашние матчи Лиги чемпионов
Болельщики "Ахмата" не будут бойкотировать матчи РПЛ из-за Fan ID 8
Урунов может перейти в в корейский "Чонбук Моторс" 1
"Химки" - "Зенит". Где смотреть матч, онлайн встречи 15 июля
Гендиректор "Ахмата" Айдамиров – о матче со "Спартаком": мы должны победить 8
Федотов – Fan ID: это несправедливо по отношению к фанатам – я не помню вызывающих действий 7
Прогноз Rusfootball на 1 тур РПЛ: «Зенит» не победит в Химках, «Ростов» и «Динамо» устроят феерию. Конкурс читателей 19
СМИ: ЦСКА нацелился на подписание защитника "Аякса" Лисандро Магальяна 2
"Уфа" объявила о подписании игрока из системы "Зенита"
Федотов: Фернандес давно хочет вернуться в ЦСКА 1
ЦСКА упал на 6 место по стоимости составов команд РПЛ после ухода Эджуке и Бийола 1
Все новости
-