Встреча пройдет на "Арене Химки" в Подмосковье. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Матч рассудит Евгений Кукуляк (Калуга). Помогать ему в качестве арбитра VAR будет Анатолий Жабченко (Краснодар).
В стартовом составе сине-бело-голубых дебютирует Родригао, который недавно перебрался в команду из "Сочи". Другие новички петербуржцев Зелимхан Бакаев и Матео Кассьерра остались в запасе.
Родригао дебютирует за "Зенит" в матче с "Химками". Бакаев и Кассьерра остались в запасе
Стали известны стартовые составы на матч открытие РПЛ 2022/23.
Фото: ФК "Зенит"