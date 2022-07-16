"В Самаре я получаю намного больше, чем в "Спартаке". Но сейчас люди могут подумать, что в "Спартаке" у меня было, условно говоря, 10 миллионов, а сейчас — 20... Нет, цифры пониже", - заявил Глушенков "СЭ".
22-летний нападающий перебрался в "Крылья Советов" из "Спартака" этим летом. Минувший сезон он провел в самарском клубе на правах аренды. Глушенков принял участие в 28-ми играх предыдущего розыгрыша Российской Премьер-лиги, в которых забил 7 мячей и отдал две голевые передачи.
Глушенков: в "Крыльях Советов" я получаю намного больше, чем в "Спартаке"
Форвард "Крыльев Советов" Максим Глушенков высказался о финансовой составляющей перехода из "Спартака".
Фото: ПФК "Крылья Советов"