"Делали ли предложение по Баринову? Это все разговоры. Баринов — игрок "Локомотива". Интересовались ли Оздоевым, поскольку он свободный агент? Оздоев — свободный агент, вы правильно все сказали. Ничего не добавлю", - приводит слова Гафина Sport24.
Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что интерес к услугам полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова проявляют "Динамо", "Зенит" и испанская "Валенсия". Сам футболист несколько дней назад заявил, что остается в "Локомотиве".
Оздоев в мае покинул "Зенит" в связи с окончанием контракта с клубом. С тех пор Магомед не может найти себе новую команду. Появлялась информация, что он может продолжить карьеру в Турции, Саудовской Аравии или Бельгии.
В "Динамо" прокомментировали слухи об интересе к Баринову и Оздоеву
Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин отреагировал на информацию о том, что бело-голубые были заинтересованы в подписании Дмитрия Баринова и Магомеда Оздоева.
Фото: РПЛ