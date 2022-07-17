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В "Динамо" прокомментировали слухи об интересе к Баринову и Оздоеву

Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин отреагировал на информацию о том, что бело-голубые были заинтересованы в подписании Дмитрия Баринова и Магомеда Оздоева.
Фото: РПЛ
"Делали ли предложение по Баринову? Это все разговоры. Баринов — игрок "Локомотива". Интересовались ли Оздоевым, поскольку он свободный агент? Оздоев — свободный агент, вы правильно все сказали. Ничего не добавлю", - приводит слова Гафина Sport24.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что интерес к услугам полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова проявляют "Динамо", "Зенит" и испанская "Валенсия". Сам футболист несколько дней назад заявил, что остается в "Локомотиве".

Оздоев в мае покинул "Зенит" в связи с окончанием контракта с клубом. С тех пор Магомед не может найти себе новую команду. Появлялась информация, что он может продолжить карьеру в Турции, Саудовской Аравии или Бельгии.


Гафин Динамо Баринов Оздоев
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