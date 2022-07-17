"Трансфер Кокорина — ошибка, за которую я несу ответственность. Однако в последнее время он играет неплохо, поэтому мы хотим оценить его вновь", — цитирует Праде Fiorentina.it.
Кокорин пополнил состав "Фиорентины" в январе 2021 года, перейдя из "Спартака". В общей сложности за «фиалок» российский нападающий провел 10 матчей итальянской Серии А, но результативными действиями не отметился.
"Фиорентина": трансфер Кокорина – ошибка
Спортивный директор "Фиорентины" Даниэле Праде назвал ошибкой подписание контракта с нападающим Александром Кокориным.
Фото: ФК "Фиорентина"