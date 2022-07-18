"Селекция будет идти до конца августа. Не все так просто, как бы нам хотелось. Необходимо укладываться в наш бюджет, поэтому будем стараться…
Разве можно выбирать между "Торпедо" и "Уралом"? Мне кажется, выбор очевиден. Нужно выбрать нас? Давайте пока оставим этот вопрос без комментариев", - цитирует функционера "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация, что у Оздоева есть предложения о подписании контракта от нескольких клубов – "Урала", "Торпедо" и бельгийского "Юниона". Полузащитник посетил матч екатеринбургской команды с ЦСКА, который проходил в Москве.
"Торпедо" в рамках первого тура нового сезона Российской Премьер-лиги уступило "Сочи" со счетом 1:3.
Президент "Торпедо" - о будущем Оздоева: разве можно выбирать между нами и "Уралом"? Все очевидно
Президент "Торпедо" Денис Маслов высказался о слухах относительно возможности перехода в команду полузащитника Магомеда Оздоева.
Фото: ФК "Зенит"