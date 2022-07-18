"На примере многих чемпионатов видно, что всегда появляется команда, которая в определенном сезоне становится лучше", - сказал Семак.
Напомним, "Зенит" по итогам прошлого сезона стал чемпионом России четвёртый раз подряд. "Сине-бело-голубые" набрали 65 очков и оторвались от ближнего конкурента "Сочи" на 9 очков.
Перед стартом нового чемпионата петербуржцы крупно обыграли "Спартак" в матче за Суперкубок России (4:0).
Новый сезон "Зенит" открыл игрой с "Химками" на стадионе "Арена Химки". Встреча завершилась ничьёй (1:1). На гол Вендела в конце матча ответил Резиуан Мирзов.
Источник: "Матч ТВ"
Семак ответил на вопрос о конкурентах "Зенита" в новом сезоне
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак ответил на вопрос о том, кто сможет составить конкуренцию в гонке за чемпионство.
Фото: ФК "Зенит"