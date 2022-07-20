Глебов - о трансферном интересе других клубов: я - капитан "Ростова"

Опорный полузащитник "Ростова" Данил Глебов ответил на вопрос о трансферном интересе к нему со стороны других клубов РПЛ.

Фото: ФК "Зенит"





22-летний опорный полузащитник Данил Глебов перешел в " - Приятно ли мне, что меня постоянно сватают в другие команды? Я - капитан "Ростова". Мне неинтересно, что там пишут. Если будет конкретика, руководство клуба скажет мне об этом, - передает слова Глебова " РБ Спорт ".22-летний опорный полузащитник Данил Глебов перешел в " Ростов " из махачкалинского "Анжи" в январе 2019 года, сумма трансферной компенсации составила 50 тысяч евро. В прошедшем сезоне футболист сыграл за желто-синих 31 матч во всех турнирах, забил 4 гола и выполнил 5 результативных передач, всего на его счету 92 матча за клуб, 5 забитых мячей и 9 голевых пасов. С сентября 2021 года Глебов является капитаном "Ростова".