СМИ: Роберто Фернандес на выходных прибудет в Москву для оформления перехода в "Динамо"

22-летний центрбек "Гуарани" из Асунсьона Роберто Фернандес в ближайшее время подпишет контракт с московским "Динамо", сообщают СМИ. По данным источника, футболист должен прилететь в Москву для подписания соглашения с клубом на ближайших выходных. Сообщается, что сумма трансферной компенсации составит 2,5 миллиона долларов, а срок действия контракта Фернандеса - 4 года.
Ранее будущий переход в состав бело-голубых подтвердили сам Роберто Фернандес и его агент.
Источник: Sport24
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По данным источника, 22-летний центральный защитник парагвайского "Гуарани" Роберто Фернандес в конце недели прилетит в Москву для подписания контракта с "Динамо".
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