Ранее Андрей Аршавин заявил, что "надо отпустить всех легионеров и сделать ставку на своих".
"То, что акцент сейчас надо делать на наших игроках, видно невооруженным взглядом. Я здесь согласен с Аршавиным. Насколько сильно упадет уровень чемпионата? Думаю, у нас хорошие легионеры в основном только в Питере, в "Зените". В остальном это рядовые игроки", - цитирует Семина Чемпионат.
На данный момент в составе "Зенита" выступают 7 бразильских футболистов (Малком, Иван Куарезма, Клаудиньо, Родригао, Дуглас Сантос, Вендел и Густаво Мантуан), 2 колумбийца (Вильмар Барриос и Матео Кассьерра), а также хорват Деян Ловрен.
Согласно новому формату лимита на легионеров, клубы РПЛ могут заявить для участия в сезоне 13 иностранных футболистов. При этом на поле одновременно смогут играть не больше восьми иностранцев.
Семин: хорошие легионеры только в "Зените"
Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался об уровне легионеров РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"